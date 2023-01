Australian Open

"Ne, vůbec ne," odpověděla Giorgiová na otázku, zda si vyžádala falešné potvrzení o očkování. "Podstoupila jsem očkování na různých místech. V tom by mělo být jasno. Není to můj problém. Je to její (Grilloneové) problém," řekla 70. hráčka světa na adresu lékařky, kterou policie už vloni v únoru obvinila, že vystavila falešné průkazy stovkám lidí.