Australian Open

„Menší vhled do toho, co se nacházelo v mém koleni před čtyřmi dny," napsal jedenadvacátý hráč světa k obrázku, na němž byla červená rosolovitá hmota v misce.

„Jsem samozřejmě extrémně zklamaný. Upřímně, jsem z toho všeho vyčerpaný, je to hodně brutální. Měl to být jeden nejdůležitějších turnajů mojí kariéry. Není to pro mě vůbec jednoduché," popisoval své pocit na tiskové konferenci.

„Sešlo se to ve špatný čas, ale takový je život. Zranění jsou jeho součástí. Jsem pochopitelně zničený. Je to můj domácí grandslam, mám tady na to skvělé vzpomínky. Jediné, co mohu teď dělat, je dívat se dopředu a dělat vše, co je potřeba, abych se mohl rychle vrátit," dodal Kyrgios.