GLOSA: Medveděv jako jednička? Žebříček prý nelže. Ale může být zkreslený

Wimbledonský vítěz z roku 1973 Jan Kodeš to slýchával docela často. Jeho titul z grandslamové trávy prý nemá takovou váhu, jelikož ho dosáhl v roce, kdy turnaj bojkotovala řada špičkových hráčů. Pokud Daniil Medveděv ovládne Australian Open a stane se novou světovou jedničkou, měl by se připravit na něco podobného. Na trůn by ho totiž kromě nesporného umu dostala především vynucená melbournská absence Novaka Djokoviče, skutečného krále současného tenisu.