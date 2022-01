GLOSA: Medveděv jako jednička? Žebříček prý nelže. Ale může být zkreslený

Podle ATP by se Medveděv novým šéfem žebříčku nestal okamžitě po případném triumfu, ale až 21. února. Djokovič by do té doby musel získat alespoň 360 bodů, aby se na vrcholu udržel. V následujících třech týdnech však nemá v plánu hrát žádné turnaje...

Stín Srbovy deportace z Austrálie, kam byl na výjimku pozván pořadateli turnaje, který v minulosti devětkrát vyhrál, tak stále překrývá současné dění, ať chcete, nebo ne. I když je na kurtech v Melbourne určitě na co koukat.

Čelo žebříčku v případě Medveděvova triumfu na AO 31. ledna: 1. Djokovič 11 015 bodů, 2. Medveděv 10 925 7. února: 1. Djokovič 10 875, 2. Medveděv 10 435 21. února: 1 Medveděv 9 235, 2. Djokovič 8 875

Medveděvovo skoro pětihodinové čtvrtfinále s Kanaďanem Augerem-Aliassimem bylo parádní. Napínavé až do samého konce. Podobná dramata servírovaly i duely Monfilse s Berrettinim a Nadala proti Shapovalovi. Velkým objevem turnaje byl Američan narozený v Paříži Maxime Cressy. Je toho spousta, co za to stálo.

Jenže pořád je tady jedna neustále se vracející otázka: Jak by tihle chlapíci uspěli v konfrontaci s tím největším? Který není ani zraněný, ani nemocný, ale zákaz startu dostal befelem.

Vždyť od Wimbledonu 2018 vyhrál Djokovič osm titulů ze třinácti grandslamových turnajů, navrch hrál dvakrát ve finále. A nebýt skandálu na US Open 2020, kdy míčkem neúmyslně nastřelil čárovou sudí a byl vyloučen, možná by se Rakušan Dominic Thiem nechlubil svým jediným grandslamem.