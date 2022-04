TENIS ONLINE: Těžká lekce pro mladou Fruhvirtovou, v prvním setu shořela. Vondroušová vládla

V případě nerozhodného stavu by se hrála čtyřhra, do které jsou nahlášeny Fruhvirtová s Marií Bouzkovou, ale nominace se může změnit.

"S úrovní své hry jsem spokojená. Hrála jsem dobře, užívala jsem si pobyt na kurtu. Jsme nový tým, mladý tým, bojujeme o finále. Jak je antuka pomalejší, tak holkám tolik nepíšou údery a já toho víc vyběhám. A když se pak dostanu k forhendům, je to pro holky nepříjemné," řekla Vondroušová.

Česká levačka vedla rychle 3:0. Pak sice přišla o servis, ale nenechala se rozhodit a ziskem dalších tří her v řadě první sadu za 25 minut ukončila.

Raducanuová si vyžádala ošetření a odešla do šatny. Vzhledem k zimě dostala netradičně možnosti odejít do zákulisí také Vondroušová, aby neprochladla. V první hře pak čelila dvěma brejkbolům, ale situaci zvládla. Za stavu 2:0 si sice prohrála podruhé v utkání servis, ale poté už neměla s Britkou, limitovanou problémem s nohou, problémy.

"Soustředila jsem se na svou hru až do konce. Věděla jsem, že se trápí, ale dohrála to. Jsem ráda, že jsem hrála svou hru, zůstala soustředěná a vyhrála," řekla Vondroušová. "Chtěla jsem pomoct holkám. Dva body jsou úžasné, ještě v domácím prostředí," uvedla Vondroušová, která by ještě mohla hrát i čtyřhru.