Tenistky odletěly na kvalifikaci Poháru B. J. Kingové, v antuce vidí výhodu

Bez zraněné Kateřiny Siniakové, přesto v nadějném složení v čele s Barborou Krejčíkovou odletěly dnes české tenistky do tureckého Beleku, kde příští týden sehrají kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajině. Po posledních turnajích na betonových dvorcích věří, že jim bude sedět přechod na antuku a zajistí si od 14. do 15. dubna postup do finálové části. Během on-line setkání s novináři hráčky řekly, že jsou zdravotně v pořádku.

Foto: Mark J. Terrill, ČTK/AP Barbora Krejčíková na podání