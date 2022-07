Bouzková s Noskovou v Praze postupují a utkají se spolu o finále

Lindu Noskovou kromě postupu do semifinále těšil i posun do první stovky světového žebříčku

"Je to pěkné. Na konci roku jsem si to dala za takový imaginární cíl. Je hezké, že se mi to podařilo dosáhnout, ale samozřejmě mi budou padat loňské body z Přerova. Takže by nebylo špatné si tady dát v Praze ještě jedno nebo dvě kolečka, abych si to upevnila," uvedla na tiskové konferenci Nosková.