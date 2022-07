"Cítila jsem se dobře. Věděla jsem, že do toho Domča hodně chodí, a byla na to připravená. Od začátku jsem se snažila hrát, co bylo potřeba. Byl to boj až do konce, ale jsem ráda, jak jsem to zvládla," řekla na tiskové konferenci Bouzková. "Z mé strany to byl mnohem lepší zápas než v pondělí. Užila jsem si to a nebyla už tolik nervózní. Až na jeden game v závěru jsem jej i dobře odpodávala," doplnila rodačka z Prahy.