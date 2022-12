Bývalého tenistu Beckera podle médií příští týden propustí z vězení

Pětapadesátiletý Becker žil v posledních letech v Londýně, ale po propuštění se má vrátit ihned do Německa. Podle listu Daily Mail zamíří z věznice Huntercombe v hrabství Oxfordshire ihned na letiště, odkud ho soukromý letoun dopraví do rodného Německa. Cestu měla Beckerovi zaplatit nejmenovaná televizní společnost z Mnichova, které za to přislíbil exkluzivní rozhovor.