Zadlužený Becker blízko propuštění z vězení. Domů poletí luxusním soukromým tryskáčem

Letos v dubnu byl odsouzen na dva a půl roku vězení, kam bezprostředně po rozsudku zamířil, ale vše nasvědčuje tomu, že ještě do Vánoc bude doma. Ve Velké Británii vězněný legendární tenista Boris Becker se navíc navzdory předchozímu osobnímu bankrotu nebude vracet do rodného Německa stylem, jaký by se u klasického zadluženého kriminálníka čekal. Právě naopak, má letět luxusním soukromým tryskáčem vypraveným jen kvůli němu.

Foto: Profimedia.cz Tenisová legenda Boris Becker a jeho přítelkyně Lilian De Carvalhová. Někdejší grandslamový šampion bude možná brzy opět na svobodě.Foto : Profimedia.cz

Článek Podle britské listu The Times má být trojnásobný wimbledonský šampion, který kroutí ve vězení osmý měsíc z třicetiměsíčního trestu za maření insolvenčního řízení, předčasně propuštěn. Becker si nyní odpykává trest ve věznici HMP Huntercombe v Oxfordshire, kam bývají umístěni zahraniční vězni před deportací. 55letá tenisová legenda podle britského tisku splňuje podmínky pro předčasné propuštění pod podmínkou, že souhlasí s opuštěním Spojeného království. Z tohoto kroku také nevyplývá povinnost odpykávat si zbytek trestu v jiné zemi. Geez Borishttps://t.co/ILV81yxGGa — Somewhat Sleep Deprived (@iuubob) December 8, 2022 Šestinásobný grandslamový šampion dlouhá léta žije v Londýně, nicméně o britské občanství nepožádal, a tak se na něho vztahuje šance ukončit pobyt ve vězení dříve, což britský systém cizincům kvůli přetížení tamních kriminálů umožňuje. Tenis Becker je z života v kriminálu v šoku. Nemohl uvěřit, jaké dostává jídlo „Těší nás, že Boris může dostat možnost dřívějšího propuštění z vězení a bude moct odcestovat do Německa, byť jeho domovem je už dlouhá léta Anglie. Jsem si jistý, že pro něj i jeho rodinu bude skvělé, že budou moct strávit Vánoce spolu," sdělil nedávno bývalý Beckerův tiskový mluvčí. Deník Daily Mail také uvádí, že Becker uzavřel smlouvu s nejmenovanou německou televizní stanicí, která se s ním domluvila na exkluzivním rozhovoru, v němž má po propuštění z žaláře otevřeně referovat o svém pobytu za mřížemi a dalších pikantnostech ze svého života. Podle listu má stanice pro Beckerovu deportaci do Německa vypravit luxusní tryskáč, který pravděpodobně přistaví na letišti ve Farnborough nebo Fairfordu, odkud odlétají VIP osobnosti. „Boris je v Německu stále jedním z nejslavnějších sportovců a rozhovor s ním bude mít velkou cenu. O jeho propuštění z vězení bude ohromný zájem a cesta soukromým tryskáčem zajistí, že se vyhne ostatním médiím. Za letadlo zaplatí televizní společnost, což je součástí smlouvy," cituje Daily Mail svůj zdroj. Tenis Drsný pád tenisové legendy. Becker vyfasoval dva a půl roku natvrdo Beckerovi původně hrozilo až sedm let za mřížemi. 8. dubna byl ale uznán vinným jen ve čtyřech z 24 bodů obžaloby. Byl odsouzen za provinění v insolvenčním řízení. Uznán vinným byl mimo jiné z neposkytnutí veškerého soupisu majetku a tajení dluhů. Po osobním bankrotu převedl stovky tisíc liber ze svého obchodního účtu na jiné účty, mezi něž patřila konta bývalé manželky Barbary a tehdejší manželky Lilly, s níž se rozváděl. Také nepřiznal nemovitost v Německu, bankovní půjčku 825 000 eur a podíl v technologické firmě. Ani kvůli pobytu v kriminálu na Beckera v rodném Německu nezanevřeli. Práci mu nabízí třeba i vedení tamního tenisového svazu. „Pro Borise máme vždy dveře otevřené. Až si odkroutí trest, nic mu nebrání se u nás ucházet o práci. Umím si pro něj představit spoustu pozic. Stručně řečeno, Boris si může vybrat, co chce dělat," řekl viceprezident německého svazu Dirk Hordorff pro magazín Sport Bild. Tenis Padlá tenisová hvězda dostala v lochu prominentní flek. Spoluvězni se bouří

