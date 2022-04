Čekala rychlé výměny, přišla házená. Martincová se prala s povrchem i šampionkou

Celkově nejsem spokojená, protože jsem čekala něco jiného. Myslela jsem, že to bude rychlejší. Občas jsem si ale připadala, že je to snad házená. Emma ale hrála pomalé míče. Své šance jsem pak nevyužila. Když jsem měla navrch, ona zahrála výborně.

Což v kombinaci s antukou není styl, ve kterém vynikám. Nevím, co by mě mohlo potkat ještě horšího. Nedokážu dát míčům tolik kontroly jako na hardu. Pro moji techniku je to náročnější.

To bylo neuvěřitelně fajn, že mě lidi hnali a podporovali. Moc to pomáhá, člověk má pocit, že na kurtu není sám.

Jsem hrozně ráda, že jsem dostala příležitost, i když to pro mě nedopadlo šťastně, tak je skvělé něco takového zažít. Byl to jeden z mých snů zahrát si ve Fed Cupu, v týmové soutěži. Ale když jsem viděla soupisku, říkala jsem si, že nevím, co by se muselo stát, abych na kurtu mohla stát já. Je to pro mě čest reprezentovat.