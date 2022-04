Od té doby česká tenistka vývoj kontrolovala a v prvním setu ztratila už jen pět výměn. Ne zcela zaplněné ochozy malého centrkurtu roztleskala svými oblíbenými kraťasy, třeba i při brejkbolu soupeřky, či vydařeným lobem a smečí. Zápas se 101. hráčkou světa rozhodla za 55 minut ziskem dvanácti her v řadě.

"Ze začátku byla velká nervozita, ale potom jsem se dostala do zápasu. Hrozně si to tady užívám. Nestává se často, že bychom hrály na Štvanici, takže je to skvělý," řekla na kurtu dvaadvacetiletá Vondroušová, která si v týmové soutěži vylepšila bilanci na šest výher a jednu porážku.