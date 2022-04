Dáma s psíčkem. Martincová má na Štvanici domácí pohodu. Jen o lístky je boj

Ostapenková, Pavljučenkovová nebo Svitolinová jsou mezi těmi, na které už si 27letá tenistka vyšlápla. A pokud dostane šanci, mohla by do tohoto výčtu brzy zařadit třeba i šampionku z loňského US Open Emmu Raducanuovou. Češky se v areálu pražské Štvanice chystají na kvalifikační duel Billie Jean King Cupu proti Velké Británii.