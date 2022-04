Antuka jako zbraň. Češky pilují formu na šampionku US Open

Fotogalerie Foto: Vít Šimánek, ČTK Tereza Martincová při tréninku na Štvanici.Foto : Vít Šimánek, ČTK Foto: Vít Šimánek, ČTK Tereza Martincová během přípravy na utkání kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové na pražské Štvanici.Foto : Vít Šimánek, ČTK Foto: Vít Šimánek, ČTK Markéta Vondroušová při přípravě na na Štvanici.Foto : Vít Šimánek, ČTK Foto: Vít Šimánek, ČTK Markéta Vondroušová během přírpavy na utkání BJKC s Velkou Británií.Foto : Vít Šimánek, ČTK

Devatenáctiletá hráčka loni v září senzačně prolétla newyorským turnajem z kvalifikace až k poháru bez ztráty setu. Kolem dcery čínské matky a rumunského otce narozené v Kanadě se pak rozpoutal nevídaný humbuk. Sponzoři se mohli přetrhnout, aby Raducanuová propagovala právě jejich značku. A tenis šel v posledních týdnech trochu stranou. Od životního výsledku má Britka bilanci 4:8. Jejím posledním zápasem byla porážka v Miami s Kateřinou Siniakovou.

„Raducanuová je mladá, zajímavá svými kořeny, takže chápu, že je o ni zájem. Teď ale záleží i na lidech okolo, jak se k tomu postaví, aby to nebylo na úkor tenisu," přemítala Tereza Martincová, která spolu s Markétou Vondroušovou, Karolínou Muchovou, Marií Bouzkovou a Lindou Fruhvirtovou tvoří český výběr, ze kterého kapitán Petr Pála vybere singlistky s aktuálně nejlepší formou.

Domácí tým si tentokrát zvolil jako povrch antuku, které se v dřívějších letech při jiné skladbě týmu snažil spíš vyhnout. Nyní má být oranžový podklad z drcených cihel českou zbraní.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Tereza Martincová (vlevo) a Markéta Vondroušová během tréninku na pražské Štvanici. Vpravo nehrající kapitán Petr Pála.Foto : Vít Šimánek, ČTK

„Dostali jsme se do fáze, že by to měla být naše výhoda. Pevně tomu věřím. A i když to bude s podmínkami složitější, tak tím spíš by antuka měla hrát pro nás," myslí si Pála.

Jak si mimo betonové kurty povede Raducanuová je totiž stále velkou záhadou. Na profesionálním okruhu dokonce na antuce ještě nikdy nehrála. Podobně je na tom i nedávná osmifinalistka z Indian Wells Harriet Dartová, která s nejpomalejším povrchem také příliš nesouzní.

„Říkám si, že když někdo vyhraje grandslam, tak nebezpečný bude. Teď v Miami hrála Raducanuová s Katkou Siniakovou a byl to výborný zápas. Na antuce je to samozřejmě jiná hra a je potřeba, abychom se jí dostali do hlavy, že to je jiný povrch. Je potřeba k tomu přistoupit s obrovským respektem. Proti ní i proti ostatním Britkám ale bude nutný antukový tenis," prohlásil Pála.

Jeho svěřenky už se s povrchem čile seznamují, většina z nich je navíc na Štvanici jako doma. „S Maky a s Muškou tady trénujeme. Takže je to moc příjemné," přitakává Martincová, která by v pátek mohla proti Raducanuové nastoupit jako česká dvojka.

„Je potřeba vymyslet taktiku, kdo na koho bude víc pasovat. A v návaznosti na to musíme být připraveni i na čtyřhru. Tohle budeme řešit ve středu večer. Jde o to, kdo by mohl hrát s Raducanuovou první den a kdo by se mohl hodit potom," přemítá Pála, kterého ale raketový vzestup britské komety nepřestává fascinovat.

„US Open byla velká bomba. V Británii je obrovský trh, takže zájem o ni si těžko můžeme představit. A že přijde hlušší místo, se asi dalo očekávat. Letos má před sebou ještě tři grandslamy, ve Wimbledonu se jí loni taky dařilo. Sám jsem zvědavý, jak to bude pokračovat," říká kapitán.