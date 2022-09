"Je to velké vítězství pro mě a pro tým. Pro mě, protože Carlos je novou světovou jedničkou. Podal výborný výkon, měli bychom ho ocenit za to, že sem dorazil přes Atlantik a hrál. Ve třetím setu jsem byl lepší a dal jsem do toho všechno," radoval se Auger-Aliassime. O výsledku zápasu se rozhoduje ve čtyřhře.