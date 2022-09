Dvacetiletý Lehečka splnil úvodu baráže roli favorita a připsal si první výhru v Davis Cupu. Třiašedesátý hráč světa nedovolil Cukiermanovi v prvním setu ani jeden brejkbol a nadělil o sedm let staršímu protivníkovi za 39 minut "kanára".

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila může završit úspěch v sobotu. Program začne čtyřhrou, do níž český tým zatím nahlásil dvojici Zdeněk Kolář, Dalibor Svrčina. Za Izrael by měli při absenci zřejmě zdravotně indisponované jedničky Jišaje Oliela nastoupit Cukierman s Lešemem. Ve dvouhrách by se podle vývoje měli střetnout Lehečka s Lešemem a Macháč s Cukiermanem.