Lehečka před Davis Cupem: Sebevědomí tam je, ale je třeba se také vrátit zpět na zem

Když se český tenista doslechl, že si díky postupu mezi osm nejlepších hráčů Australian Open polepšil ve světovém žebříčku o 32 pozic, nepatrně se usmál. "Poslouchá se to hezky a před turnajem bych tomu asi nevěřil. Letěl jsem do Austrálie s velkými ambicemi, ale chtěl jsem hlavně obhájit body a předvádět dobrý tenis. Myslím, že se svým tažením mohu být spokojený. Teď už se ale soustředím na to, abychom se co nejlépe připravili na víkendový zápas Davis Cupu v Portugalsku," uvedl Lehečka.