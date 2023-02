Lehečka zahájí kvalifikaci Davis Cupu v Portugalsku proti Borgesovi

Program bude pokračovat v neděli od 16:00 čtyřhrou. Do ní kapitán Jaroslav Navrátil nominoval Macháče s Adamem Pavláskem, kteří by měli čelit dvojici Francisco Cabral, Borges. Složení se ale může měnit. V dalších dvouhrách by se měli podle vývoje utkat Lehečka se Sousou a Macháč s Borgesem. Všechny zápasy se budou hrát na dva vítězné sety.