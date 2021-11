Pokud by čeští tenisté nad Brity zvítězili 2:1, tak by mezi nimi a ostrovním celkem rozhodoval o 1. a 2. místě ve skupině poměr získaných setů. Výhra ve skupině by znamenala čtvrtfinále, v případě druhé příčky by museli čekat, zda se vejdou mezi dva postupující z druhých míst. Prohra ovšem znamená konec v turnaji. V prvním utkání skupiny Češi prohráli 1:2 s Francií.