Tenisté odletěli do Portugalska na kvalifikaci Davis Cupu, nechyběl ani Lehečka

"Čeká nás velice těžké utkání. Z hlediska jména se to tak nezdá, ale podle hráčů je to docela kvalitní soupeř. Navíc hrajeme na antuce. Po posledních zápasech ale věříme, že obstojíme a kvalifikujeme do podzimního finálového turnaje," řekl Navrátil. "Náš tým je sice mladý, ale nejsme žádní nováčci. Šance jsou padesát na padesát. Domácí si vybrali povrch, ale my jsme určitě zkušenějším týmem," dodal.

"Poslouchá se to hezky. Do Austrálie jsem odlétal s velkými ambicemi, ale chtěl jsem hlavně obhájit body. Chtěl jsem předvést co nejlepší výkony a to se povedlo. Se svým tažením v Austrálii mohu spokojený. Ode dneška se už ale soustředím na to, abychom se co nejlépe připravili v Portugalsku na náš víkendový zápas v Davis Cupu," uvedl Lehečka.