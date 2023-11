Tenisté odletěli ke čtvrtfinále Davis Cupu. Po skupině jsme nabuzení, říká kapitán

„Letíme znovu do Španělska, do Málagy. Jedeme tam určitě s pokorou, protože Austrálie je velice kvalitní tým. Mají vynikajícího prvního hráče (Álexe) De Minaura i fantastickou čtyřhru (Max) Purcell, (Matthew) Ebden,“ řekl Navrátil. „Po skupině jsme ale nabuzení. Porazit Srbsko a Španělsko bylo vynikající. Nejedeme tam prohrát a pokusíme se dostat přes Austrálii do semifinále,“ doplnil Navrátil.