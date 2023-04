Djokovič během pauzy trénoval na antuce a v Monte Carlu věří v dobrý výsledek

Pětatřicetiletý Djokovič naposledy hrál na začátku března v Dubaji. Na následujících turnajích v USA však vítěz rekordních 22 grandslamů chyběl, protože není očkován proti koronaviru a pro vstup do země nedostal od úřadů potřebnou výjimku.

Djokovičovi by také mohlo pomoci domácí prostředí, protože v Monte Carlu trénuje. "Hodně hráčů ze špičky žije v Monaku a připravuje se tam. Znám to tam dobře a to, že během turnaje spíte ve vlastní posteli, je skvělý pocit," prohlásil.