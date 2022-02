Do Argentiny bez dosluhující jedničky. Veselý se z baráže Davis Cupu omluvil

"Jirka mě sám požádal, jestli by mohl vynechat, jelikož obhajuje body z loňského roku a chtěl by v tu dobu hrát turnaj," vysvětloval Navrátil, který má krásné vzpomínky na poslední zápas českých tenistů v Buenos Aires, kde Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem vybojovali postup do finále v roce 2012.