Kopřiva měl duel s Brazilcem pod kontrolou. Na chvíli vypadl z rytmu jen ve druhém setu, když vedl 5:1. „Při druhém mečbolu jsem zahrál kraťas a myslel si, že to nedoběhne. Jenže on to zvládl, já se dostal do protipohybu a vrátil to jen do sítě. Trochu jsem se už viděl v šatně. Tím se to zkomplikovalo a natáhlo o další dva gamy. Měl jsem to dohrát dříve, ale klaplo to, a tak mohu být spokojený," tvrdil čtyřiadvacetiletý Kopřiva.

„Bylo to solidní od začátku až do konce. Držel jsem koncentraci, slušně jsem servíroval, zkrátka nebylo to vůbec špatné. Jsem za postup strašně rád, ale chci víc, a tak se musím co nejlépe připravit na zítřek," pokračoval rodák z Bílovce.

Nezaváhal ani Svrčina

Bez větších problémů zvládl svůj duel i devatenáctiletý Svrčina. „První set byl v pohodě. Ve druhém už soupeř hrál lépe, nebezpečně to střílel a někdy mu to tam spadlo, což bylo nepříjemné. Bojoval jsem ale, a on některé míče odevzdal, nebyl v jejich dohrávání důsledný jako já, častěji chyboval. Bylo to však i tím, že vyběhám toho víc než jiní. Oproti včerejšku, kdy jsem se trápil, jsem hrál lépe a jsem rád, že jsem ušetřil nějaké síly na semifinále," liboval si prostějovský mladík.

V boji o postup do finále ho čeká Slovák Klein, který čtvrtfinále zvládl po tuhém boji.

„V předešlém týdnu se mi podařilo vyhrát challenger v Německu, a to mi dodalo sebevědomí, které se ukázalo i tady. I při klíčových míčích jsem se nebál jít do zakončení. Musím ovšem uznat, že soupeř hrál opravdu dobře, a pokud mu míče padaly do kurtu, často jsem jen přihlížel. Naštěstí ale začal dělat chyby, a to mě posunulo dál," věděl šestadvacetiletý tenista.

Horanský si poradil s Krumichem

Soupeřem Kopřivy v semifinále bude další daviscupový reprezentant Slovenska Horanský (29). „Ve čtvrtfinálovém duelu jsem měl pár výpadků, ale celkově jsem podal kvalitní výkon a doufám, že zítra to bude ještě lepší," uvedl zkušený Slovák.

Smutný byl po vyřazení naopak talentovaný Krumich (19). „Teď jsem zklamaný. Nehrál jsem svůj nejlepší tenis. Celkově ale své vystoupení v Prostějově musím brát pozitivně a ty lepší věci přenést do dalších turnajů. Čtvrtfinále tady je pro mě úspěch," prohlásil.