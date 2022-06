Fotogalerie +5

Zatímco Djokovič před turnajem Roland Garros vykazoval stoupající formu a po neúspěšném vstupu do sezony triumfoval v Římě, Nadala v italské metropoli trápily chronické potíže s nohou a vypadl již ve třetím kole s Denisem Shapovalovem. Předtím také skoro dva měsíce laboroval se zraněním žeber. Bitva v Paříži ale přinesla obrovsky napínavou podívanou, která "začala v květnu a skončila v červnu" - poslední večerní zápas totiž odstartoval až po 21. hodině a protáhl se bezmála do půl druhé ráno.

"Je to pro mě hrozně emotivní. Děkuji moc publiku za podporu. Na tomhle kurtu, který pro mě tolik znamená, jsem zažil další mimořádný zápas," řekl Nadal v rozhovoru na kurtu. "Novak je jedním z nejlepších hráčů tenisové historie a vždy, když s ním hraju, je to obrovská výzva. Dnes to byla další bitva. Abyste ho porazili, musíte hrát všechny balony na sto procent. Byla to kouzelná noc a jsem rád, jak to dopadlo," doplnil Nadal.

Djokovič s Nadalem se utkali na grandslamu poosmnácté, více soubojů žádní jiní soupeři v Open éře nesvedli. Lepší vstup do zápasu měl Španěl, který hned v úvodu prolomil soupeřův servis, stejný počin zopakoval také o pár desítek minut později a první set vyhrál jasně 6:2.

Nadalovi patřil i vstup do druhé sady. Po dvou rychlých brejcích se ujal vedení 3:0. Poté však jeho výborné podání přestalo fungovat a Djokovič ožil. Srb v takřka hodinu a půl dlouhé druhé sadě sebral Španělovi třikrát podání a po triumfu 6:4 se vrátil do hry.

Oboustranně atraktivní přetahovaná dvou gigantů pokračovala. Nadal po dvou brejcích vyhrál třetí sadu 6:2. Djokovič zase i přes frustraci, kdy udeřil zlostně raketou do sítě, utekl v úvodu čtvrtého setu do vedení 3:0.

Foto: Pascal Rossignol, Reuters Akrobatický bekhend Novaka Djokoviče při čtvrtfinále Roland Garros s Rafaelem Nadalem.Foto : Pascal Rossignol, Reuters

Dvojnásobný vítěz Roland Garros měl později za stavu 5:3 při svém podání dva setboly, aby si vynutil rozhodující sadu. Ty však nevyužil, utkání dospělo do zkrácené hry a v ní si Nadal vypracoval pět mečbolů. Přestože bojovný Djokovič ještě tři z nich odvrátil, Nadal si už vítězství utéct nenechal a po čtyřech hodinách a 12 minutách duel uzavřel.

V semifinále Roland Garros je španělský tenista po patnácté a v boji o finále se střetne se světovou trojkou Alexanderem Zverevem. Ten porazil Carlose Alcaraze 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 a je v Paříži podruhé za sebou v semifinále.

Foto: Jean-Francois Badias, ČTK/AP Alexander Zverev se raduje poté, co ve čtvrtfinále French Open porazil mladého Španěla Carlose Alcaraze.Foto : Jean-Francois Badias, ČTK/AP

Pětadvacetiletý Zverev oplatil o šest let mladšímu soupeři květnovou porážku z finále v Madridu a vyhrál třetí ze čtyř vzájemných zápasů. V dramatickém utkání se mohl opřít o výtečný servis. Celkem přišel o své podání dvakrát, poprvé až ve třetím setu. Ve čtvrté sadě využil v tie-brejku za stavu 8:7 druhý mečbol v utkání. Olympijský šampion z Tokia nadále živí naději na první grandslamový titul. Nejlépe byl dosud před dvěma lety ve finále US Open.

"Věděl jsem, že musím předvést od začátku svůj absolutně nejlepší tenis. Jsem rád, že se mi to podařilo. Doufám, že stihnu tenhle turnaj vyhrát dřív, než tu pak začne vítězit on (Alcaraz). Je to neuvěřitelný hráč," řekl v rozhovoru na kurtu Zverev.

Alcaraz, který v tomto roce získal čtyři triumfy na okruhu ATP a patřil k favoritům turnaje, doplatil v utkání také na 56 nevynucených chyb. Na Roland Garros vylepšil své osobní maximum, kterým bylo loňské třetí kolo.

Trevisanová první semifinalistkou

Prvními semifinalistkami ženské dvouhry na Roland Garros se staly Martina Trevisanová a Cori Gauffová. Italská tenistka zdolala 6:2, 6:7, 6:3 Leylah Fernandezovou z Kanady, osmnáctiletá Američanka Gauffová následně porazila krajanku Sloane Stephensovou 7:5, 6:2. Obě vítězky postoupily na grandslamovém turnaji mezi nejlepší čtveřici poprvé v kariéře a utkají se spolu o účast ve finále.

FORZA MARTINA 🫀 🇮🇹 @MartinaTrevisa3 wins her 10th straight match to defeat Fernandez 6-2, 6-7(3), 6-3 and reach her first career Slam semifinal!#RolandGarros pic.twitter.com/BPdlHSpHIl — wta (@WTA) May 31, 2022

Osmadvacetiletá Trevisanová byla ve čtvrtfinále Roland Garros také před dvěma lety, tehdy nestačila na pozdější vítězku Polku Igu Šwiatekovou. V souboji s o devět let mladší Fernandezovou sice ztratila poprvé v Paříži set, nakonec si však připsala na okruhu WTA desáté vítězství za sebou. Rodačka z Florencie a 59. hráčka světa před French Open vyhrála turnaj v Rabatu.

Finalistka loňského US Open a 18. hráčka světa Fernandezová se nechala v úvodním setu ošetřit a ztratila jej poměrem 2:6. Ve druhé sadě ale odvrátila za stavu 4:5 mečbol a v následném tie-breaku si vynutila rozhodující set. V něm ovšem Trevisanová za neustálého povzbuzování "forza" prolomila třikrát její servis a za stavu 5:3 už druhý mečbol proměnila. Stala se tak osmou Italkou v historii, která si zahraje semifinále grandslamového turnaje.

Premiérový postup do semifinále grandslamu slaví také Gauffová, která minulý rok vypadla na Roland Garros ve čtvrtfinále. Stephensové oplatila loňské vyřazení v druhém kole US Open a ani v pátém zápase na French Open neztratila set. Stala se pátou tenistkou, která se v tomto století dostala do semifinále Roland Garros před 19. narozeninami.

Foto: Gonzalo Fuentes, Reuters Mladá Američanka Cori Gauffová postoupila na French Open do semifinále.Foto : Gonzalo Fuentes, Reuters

S Trevisanovou se zatím 23. hráčka světa utkala jen jednou. Před dvěma lety s ní prohrála ve druhém kole Roland Garros ve třech setech.