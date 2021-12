GLOSA: Rosol si pohrdání nezaslouží

Bývalý 35. hráč světa, který je momentálně 272. na žebříčku ATP a až šestý v Česku ale pro českou reprezentaci v průběhu let bezpochyby odvedl dobrou práci, což v rozhovoru pro Sport.cz pochopitelně uznal i kapitán Jaroslav Navrátil.

Deset let se Rosol bil za český tým, co mu síly a schopnosti dovolily. V šestatřiceti, jak sám ví, už se ale jeho aktivní dráha blíží do cíle. Výdělky, které v roce 2014 dosahovaly skoro 17 milionů za rok, v posledních letech splaskly. Letos na kurtech získal něco přes 2 miliony. Ve dvouhrách má bilanci 15:25. Převážně na challengerech.