Halepová obvinila ITIA z toho, že zdržuje projednávání její dopingové kauzy

Halepová byla na US Open pozitivně testována na lék roxadustat, jenž stimuluje tvorbu hemoglobinu a červených krvinek. Jednatřicetiletá Rumunka odmítla, že by si látku vzala úmyslně. Tvrdí, že se jí malé množství léku na anémii dostalo do těla ze schváleného doplňku stravy, jenž byl kontaminován.