Hra se lepší, ale praxe chybí, litovala Muchová. Teď se svěří nové krvi

„Těch klíčových momentů ale bylo víc. Možná už brejky na začátku prvního setu, kdy jsem mohla jít do vedení. Chvilek, co jsem nezvládla, by se našla řada. Jen tomu nepotvrzenému brejku bych to nepřipočítala. Ono se i pak dalo hrát," tvrdila Muchová, ale recept na soupeřku nenašla.