Heroický výkon. Kvitová počítala mečboly, ale psychicky se nezlomila

Domácí hráčka slibovala, že do toho bude šít. A taky šila. A pěkně zostra. Ve dvouhodinovém duelu, který ovládla v poměru 7:6, 6:4, nasázela celkem 42 vítězných úderů!

„Věděla jsem, že to s Paulou bude těžké. Moc dobře servíruje a ukázalo se i v zápase, že bylo těžké ji brejknout. Moc nekazila, předváděla solidní hru a dobře se hýbala," hodnotila Kvitová, která navíc v Ostravar Aréně nenastupuje úplně fit. Pořád ji trápí nachlazení, to jí ale nebránilo v tom, aby vděčným fanouškům předvedla možná až sebezničující bojovnost.

„Takové zápasy mému zdraví nepřidají, ani pro tenis to není ideální, ale hraje se doma, a to je něco skvělého. Dneska to byla pecka," převážil u ní opojný pocit výhry. Proti Badosaové oslavila Kvitové 60. vítězství nad hráčkou z top 10.