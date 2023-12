Hvězdný tenista Djokovič by rád hrál i po čtyřicítce, inspiruje ho Brady

„Tom Brady je skvělým příkladem šampiona svého sportu. Je to někdo, kdo má za sebou skvělou a dlouhověkou kariéru,“ řekl Djokovič v Rijádu před dnešním exhibičním zápasem s Carlosem Alcarazem. „Věnoval spoustu času péči o své tělo, dbal na rekonvalescenci a snažil se hlídat vše, aby měl dlouhou a úspěšnou kariéru,“ doplnil vítěz 24 grandslamových titulů.

Brady absolvoval 23 sezon v elitní NFL, kde získal rekordních sedm titulů. Šestkrát triumfoval s New England Patriots a jednou s Tampou Bay Buccaneers. „Znám ho osobně a hodně jsem se od něj naučil. Snad i já budu mít kariéru, která bude trvat do čtyřiceti let nebo půjde ještě dál. Uvidíme,“ uvedl Djokovič.