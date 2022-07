Ivaniševič poučoval Djokoviče o historii Wimbledonu, nepamatoval si jeho finále

Ten ale tehdy o titul vůbec nebojoval. "Řekl jsem mu - 'Chlape, to já jsem byl ve finále 1992. Sampras se mnou prohrál v semifinále!'," vyprávěl Ivaniševič, jak zareagoval na Djokovičovo zaváhání. Někdejšího chorvatského tenistu tehdy ve finále porazil jiný Američan Andre Agassi. Na jediný wimbledonský titul si musel Ivaniševič počkat až do roku 2001, kdy se do hlavní soutěže dostal jen díky divoké kartě.