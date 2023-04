Jednička? Pořád jsem nováček, oddechla si nervózní Krejčíková

„I když jsem tady jako jednička, pořád jsem nováček," připustila Krejčíková nervozitu, ačkoli Zavacká ani zdaleka nedosahovala jejího herního kalibru. „Byl to náročný. Trvalo mi, než jsem se rozehrála. Ale když jsme ji brejkla, měla jsem i šance si něco vyzkoušet a přijít na to, jak na té antuce zase hrát," tvrdila šampionka z French Open. „Jsem hrozně ráda, že jsem přispěla k vedení 2:0. Připravíme se teď co nejlíp, abychom to s holkama dohrály," řekla Krejčíková.