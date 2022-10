Jen jeden brejkbol. Kvitová marně čelila kanonádě wimbledonské vítězky

„Čekala jsem na šance, ale nedočkala jsem se. Je to psychicky náročné přecházet ze strany na stranu, i když občas jsem to vyhmátla. Zezadu to bylo velice vyrovnané a mohlo to jít na obě strany, ale když potřebovala, tak dala dobrý servis. A to rozhodlo. Měla navíc deset brejkbolů," povzdechla si Kvitová, která se v zápase sama dostala k jedinému brejkbolu a ten neproměnila.