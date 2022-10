Ne, ty vole... Krejčíková ustála těžkou chvíli a chce derby s Kvitovou

„Já myslela, že jsem to zahrála na jeden (odskok). Byl to důležitý moment a prostě to ze mě vyšlo," usmála se Krejčíková, jak spontánně vyhrkla: „Ne, ty vole..."

Jednadvacetileté Američance sice na žebříčku WTA patří až 144. pozice, ale po vyhrané kvalifikaci zaskočila Karolínu Plíškovou i sedmou hráčku světa Řekyni Sakkariovou.

„Měla jsem štěstí, že jsem se na ty zápasy dívala a věděla jsem co mám, plus minus, čekat. Bylo to o maličkostech," tvrdila vítězka, kterou opět dopředu hnali natěšení diváci.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Barbora Krejčíková se raduje z vítězství a postupu do semifinále turnaje v Ostravě.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„Snažili se mě povzbuzovat dál, i když jsem byla minus setbol. Ale pak jsem to dobře otočila, set se mi podařilo urvat, byl to klíčový bod zápasu," věděla Krejčíková.

Parksová sice dokázala střílet servisy přes 190 km/h, ale na Češku tím nevyzrála.

„Chtěla jsem, aby se co nejvíc hrálo. Čím by měla jednodušší body, tím bych to měla těžší. Na to ani taktika nejde úplně vymyslet. Buď dá eso, nebo se hraje. Tak jsem ráda, že se hodně hrálo," řekla Krejčíková.

S průpravou, jakou má z mixu, jí ani servisy Parksové nepřišly nějak extrémní.

„Kyrgios na mě servíroval 220. Pamatuju i těžší zápasy. Když hráčka podává rychle a umístěně, tak mě to nevykolejí. Nevadí mi to."

Sobotní semifinálová soupeřka pro Krejčíkovou vzejde z dvojice Petra Kvitová-Jelena Rybakinová.