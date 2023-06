Karolína je kreativní, to z ní dělá výjimečnou hráčku, říká o Muchové manažer ze Štvanice

Karolína u nás působí šestým rokem. Přesídlila sem z přerovského klubu, řešilo se to dohodou, roli v tom sehrála změna bydliště. Přišla i společně s koučem Emilem Miškem. Později ji vedl David Kotyza, který byl volný, ale to bylo v době, kdy byla Karolína zraněná, takže skoro nemohli pracovat a ukončili to. Pak ji ještě vedl Honza Blecha...