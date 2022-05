Kosťuková o ruských tenistech: Tváří se, jako by sami byli oběti!

Nedávné rozhodnutí pořadatelů Wimbledonu je i nadále předmětem bouřlivých diskuzí. Své k celé věci v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport řekla i vítězka juniorského Australian Open z roku 2017 Kosťuková.

Šedesátá hráčka světového žebříčku si myslí, že její kolegové z Ruska a Běloruska by se proti válce na Ukrajině měli hlasitěji vymezit. „Nikdo z nich za mnou nepřišel a nepokusil se se mnou ohledně invaze mluvit," přiznala Kosťuková, že kvůli tomu s tenisty z Ruska a Běloruska přerušila veškerý kontakt.

„Tváří se, jako by se nic nedělo, předstírají, že jsou obětí této situace. To je něco, co opravdu nedokážu pochopit," zlobí se na dnes už bývalé kamarády z okruhu devatenáctiletá rodačka z Kyjeva.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Kosťuková nebere ani argument, že se ruští tenisté bojí o své rodiny, a proto se do vážnější kritiky vojenské agrese nepouštějí. „Už je to dva měsíce (Rusko vpadlo na Ukrajinu 24. února), dávno mohli vzít rodiny a odvézt je pryč z Ruska. Nechtějí zkrátka nic obětovat, ale není to tak, že nemají na výběr. Každý má v životě na výběr," dodala.

Mladá Ukrajinka se nechala slyšet, že zná několik lidí, kteří z Ruska kvůli válce uprchli. „Nemohou žít v zemi, jako je tato, kde není možné se svobodně k ničemu vyjadřovat. Pokud je vaší volbou žít v nesvobodné zemi, pořád máte možnosti s tím něco udělat. Já ale vidím jen výmluvy," myslí si Kosťuková.

Zákaz startu ruských a běloruských tenistů na Wimbledonu nedávno podpořil i bývalý ukrajinský tenista Sergej Stachovskij, který v současnosti bojuje na Ukrajině coby domobranec.