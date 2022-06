Dvaatřicetiletá Kvitová zdolala o sedm let mladší soupeřku za takřka dvě a půl hodiny. Dvojnásobná wimbledonská vítězka uspěla proti Boulterové v prvním vzájemném zápase a může stále napodobit svůj jedenáct let starý počin, kdy se v Eastbourne probojovala do finále. Britka, která předtím vyřadila Terezu Martincovou a Karolínu Plíškovou, na další českou tenistku nevyzrála.