Ledová voda pomohla. Dala bych si i facku, tvrdila nervózní Martincová. Číňanku pak skolila

„Nebyla jsme schopná začít hrát, byla jsem strašně nervózní, protože turnaj doma je pro mě speciální. Kupodivu ani po prvním utkání to ze mě nespadlo. Klasicky chcete moc a nemáte nic. Byla jsem jak kámen. V tenise se naštěstí hraje na dva vítězné sety," zasmála se Martincová.

Nakopnout ji dokázala pauza, při které zvolila osvědčenou metodu. „Opláchla jsem se komplet ledovou vodou. Dala bych si i facku, abych se probrala." Sama ale dál cítila, že její výkon se k ideálu přesto neblíží. „Nebyl to můj tenis. Třeba v Ostravě tenhle problém nemám, ale v Praze je to jiné. Ale je to jen můj problém, že se tím svazuju. Fanoušci tady jsou totiž skvělí," děkovala vítězka.