Výborně! Martincová i Nosková zvládly velké obraty. Jsou ve čtvrtfinále

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Plzeň si koleduje o průšvih, Bohemka se potkala s realitou, víc čekám od Sparty

Fotbalová liga už frčí na plné obrátky a k tomu se už české kluby ukázaly v Evropě, takže máme o zábavu postaráno. Spartě stačil ve Zlíně k výhře profesorský výkon, za mě to nebylo ono. Navíc padl vítězný gól z penalty, která sice podle pravidel byla, ale takovou vidět raději nechci. Slavia po dvou zápasech bez výhry v Budějovicích na hřišti Dynama zabrala a moc se mi líbil střídající Chytil. Bez výhry je pořád Plzeň, která se po povedené přípravě trápí v koncovce, a to nejen v lize, ale i v Evropě. Tam narazila i Bohemka, řekl bych, že pro ni to bylo tvrdé setkání s realitou.