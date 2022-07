Magická Paříž, vynechaný Wimbledon a stovka na dostřel. Všechno má svůj čas, říká Nosková

„Úvodní kola jsou vždycky těžší. Já ale byla ta první, co útočí. Bylo vidět, že ona fyzicky není stoprocentní. Snažil jsem se, aby běhala," popisovala vítězka, která si pak ještě šla na chvíli zatrénovat. „Zápas nebyl úplně vyčerpávající. Chybělo mi dokončení, tak jsem to šla dokončit..."

Z řady nadějných českých teenagerek je na tom Nosková žebříčkově aktuálně nejlépe. Ve virtuálním pořadí už je na 109. místě. Na první stovku jí schází 43 bodů. Pokud by ji chtěla dobýt už v Praze, potřebovala by ještě dvě výhry.

„Stovka už by padnout mohla. Delší dobu se pohybuju okolo, ale asi má všechno svůj čas. Důležitější je, jak hraju. Kdybych hrála špatně a už byla do stovky, tak bych se asi necítila," tvrdila loňská vítězka juniorky na French Open, na kterou letos v Paříži titulově navázala Lucie Havlíčková, aktuálně spoluhráčka Noskové v deblu.

„Přitom před French Open jsem se do toho nemohla dostat. Necítila jsem, že hraju dobře. Ale Paříž, to je moje magické místo," pochvalovala si Nosková.

„Na řadu turnajů se dostanu do kvalifikace nebo i do hlavní soutěže. A samozřejmě preferuju grandslamy. Na Wimbledon určitě pojedu příští rok. Nikam nespěchám, letos bych na něj ani nebyla stoprocentně připravená, tak by to nestálo za to," vykládala obdivovatelka Sereny Williamsové.