Životní úspěch, první místo a otevřená cesta mezi elitu. Nosková září

"Přála bych si zlepšit se hlavou. Mentálně, fyzicky a být lepší hráč, protože dělám ještě spoustu chyb. Ale chci tomu dát všechno, ráda bych se dostala do stovky." S takovým přáním vstupovala do letošní sezony v té době čerstvě sedmnáctiletá svěřenkyně Tomáše Krupy Linda Nosková.

A prozradila i své další ambice. "Bylo by skvělé, kdybych se jakkoliv dostala do hlavní soutěže US Open. Pravděpodobně to ale neklapne, chybí mi deset, možná patnáct míst. Už se tím příliš nezaobírám. Budu ráda i za účast v kvalifikaci," dodala.