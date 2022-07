Mami, do toho! Poslední zápas se nekonal, H+H kráčí dál

A populární duo znovu připomnělo, proč má ve sbírce 13 společných titulů včetně French Open 2011 a US Open 2013, ale také stříbro z londýnské olympiády 2012.

"Začátek byl ale slabounkej, hlavně z mé strany," zkritizovala se Hlaváčková. "Za stavu 1:4 jsem byla trochu zoufalá. Došlo mi, že musíme uhrát trochu solidní skóre. Ale když jsme sem a tam vyhrály pár balonků, tak jsem si to začala i trochu užívat. Lucka podržela skoro sama několik gamů a ve druhém setu to z nás spadlo. Na kurt se snesl příjemný chládek a dobře to dopadlo," líčila vítězka.