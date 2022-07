Loňská finalistka končí. Celé se mi to sesypalo, smutnila Martincová

Před rokem přitom prošla Martincová na kurtech tenisové Sparty ve Stromovce až do finále proti rozjeté Barboře Krejčíkové, tentokrát však nevyužila vedení 6:2, 3:1. Ani vytrvalé povzbuzování diváků nepomohlo.

„Nevyšlo mi tam pár úderů, udělala jsem několik jednoduchých chyb a celé se mi to sesypalo," smutnila Martincová, ale na extrémní horko, které na kurtu panovalo, si nestěžovala.

„Jsme na to poměrně zvyklé hrát v takovém počasí. Je to pro všechny stejné a každý se s tím musí vyrovnat," tvrdila aktuálně 73. hráčka světa, která počtvrté v řadě po Birminghamu, Eastbourne a Wimbledonu končila už v prvním kole.

„Někdy se to tak sejde. Je to ovlivněné losem a nedá se s tím občas nic dělat," povzdechla si Martincová. Víc než dva duely v řadě odehrála od března pouze na turnaji v Nottinghamu, kde prošla až do semifinále.