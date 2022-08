Medveděv si pochvaluje, že se místo Wimbledonu lépe připravil na US Open

Medveděv v Los Cabos neztratil ve čtyřech zápasech ani set a tento týden bude v roli úřadujícího šampiona hrát na Masters v Montrealu. "Za titul v Los Cabos jsem opravdu rád. Absolvoval jsem dobrý přípravný blok před US Open Series, což za normálních okolností není možné, protože hrajete Wimbledon. Nyní to šlo a cítím se stoprocentně připraven psychicky i fyzicky," pochvaloval si Medveděv.

Neúčast ve Wimbledonu ho stále mrzí, ale bere ji jako fakt. "Samozřejmě, když to chcete brát z té negativní stránky, můžete se pořád točit v kruhu a říkat, bože, to je škoda, že jsem tam nemohl být. Jasně že jsem tam chtěl hrát a chtěl jsem uspět, vždycky chci být na těch největších turnajích. Ale musíte to přijmout, nemohl jsem změnit rozhodnutí Wimbledonu. Musel jsem dodržet pravidla," řekl Medveděv.

Zatímco Wimbledon ruským tenistům účast kvůli invazi na Ukrajinu zakázal, na US Open startovat moci budou, i když pod neutrální vlajkou. To Medveděva netrápí. "Abych byl upřímný, moc ne," přiznal. "Pro mě je důležité hrát tenis. Má práce mě baví a znovu říkám: jde o dodržování pravidel. A pravidlo jasně hovoří o tom, že budu hrát pod neutrální vlajkou. Co se mě týče, jsem pořád Daniil Medveděv. Chci vyhrávat velké turnaje, velké zápasy nebo i malé zápasy. To se nemění," řekl tenista, jenž si v Los Cabos zajistil pozici světové jedničky minimálně do startu US Open.