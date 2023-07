Miluji tě! Tenisový pár snů? To by asi nikdo nečekal

Na sítích způsobili poprask. Je to snad nový tenisový pár? Slavní Argentini Gabriela Sabatiniová a Juan Martín del Potro si po společných chvílích vyměňují obdivná a možná i zamilovaná slova na sítích. Je to vskutku tak, že Sabatiniová miluje krajana, který je o téměř 20 let mladší?

Foto: Panoramic / Federico Pestellini , ČTK Gabriela Sabatiniová na snímku z loňského French Open.