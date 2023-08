Můj servis? Strašný propadák. Nosková ale utekla porážce i šeru

Soupeřka nezvládla koncovku druhé sady, když za stavu 5:4 šla podávat na vítězství v zápase. Ale Nosková v tu chvíli byla rozhodnutá duel otočit. „V tu chvíli jsem si paradoxně říkala, že to můžu v pohodě vyhrát, protože první set byla katastrofa, ale ve druhém jsem se začala zvedat a soupeřka už nehrála tak bezchybně jako v tom úvodním," tvrdila Nosková. „Byl to ale těžký zápas. Fyzicky i psychicky."

„Vypadalo to, že dává rány, tak to ale nebylo. Spíš jsem nemohla najít rytmus, míče jsem měla před sebou, nepřiletěly tak rychle, ale pak už jsem si zvykla," tvrdila osmnáctiletá hráčka.

Osmnáctiletá tenistka Linda Nosková postoupila po obratu do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze.

V závěru duelu se ale chvíli řešilo, že by kvůli zhoršující se viditelnosti mohl být přerušen. „Supervizorka říkala, že už je dost šero a brzy bude konec, takže jsem ty dva gamy za stavu 4:1 chtěla dohrát. Kdyby se pokračovalo až v pátek, to by bylo ještě zajímavé."