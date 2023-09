Na čtvrtfinále grandslamu čekala 14 let. Rumunská soupeřka Muchové je ale v laufu

„Bohužel v tenise není veškerá práce, kterou jste do něj vložili, vždycky odměněna. Takže je příjemné tvrdě pracovat a zároveň dostat odměnu,“ zářila Cirsteaová po osmifinálovém vítězství nad 15. nasazenou Švýcarkou Belindou Bencicovou. Už předtím si vyšlápla na čtyřku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. Ve Flushing Meadows je Rumunka nejstarší ženou, která se poprvé dostala do čtvrtfinále.

It's been a long time coming for Sorana Cirstea! pic.twitter.com/Mv1eINdXFZ

„Dřív nebo později, když člověk tvrdě dře, tak to přijde,“ usmívala se blaženě. „Ani nevíte, co to pro mě znamená,“ vyprávěla.

🇷🇴 Sorana Cirstea wins the first set 6-3 over 🇨🇭 Belinda Bencic. pic.twitter.com/wVwTdb6HOm

Že by ale k průlomu letos mohlo dojít, naznačila Cirsteaová už jarním postupem do čtvrtfinále v Indian Wells, na dalším turnaji v Miami byla dokonce v semifinále, kde ji zastavila až Petra Kvitová. I když má Muchová s Rumunkou bilanci 3:1 a nedávno ji porazila v Montrealu, neměla by před zápasem s 30. hráčkou WTA propadat přílišnému optimismu. Cirsteaová v New Yorku hraje jako černý kůň turnaje. Asi to v úterý bude řežba.