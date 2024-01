Na Davis Cup proti Izraeli Navrátil přibírá pátého hráče

„Důležité je, že jsou kluci zdraví. A na startu sezony hrají slušně. Lehečka prohrával na United Cupu s Djokovičem 1:6, 1:3, ale vzal Novakovi set a byl to nesmírně kvalitní zápas, v tomhle trendu by měl Jirka pokračovat i na Australian Open, kde ho čeká obhajoba čtvrtfinále. Poprvé se v Melbourne bez předchozí kvalifikace představí Macháč a do hlavní soutěže by se ještě někdo mohl dostat,“ věří Navrátil.