SMEČE JANA KUKALA: Ze všech vyspělých tenisových zemí máme nejhůř placené trenéry

Světový profesionální tenis už s předstihem zahájil sezonu 2024. Pauza byla zatraceně krátká, jen několik týdnů a tenisté se stěhovali za teplem do Austrálie. Je ho ale až moc, v Brisbane naměřili na kurtu 55 stupňů na slunci. Nebude to v Austrálii procházka růžovým sadem.

Na prvním grandslamu roku v Melbourne to bude pro naše hráče složité. Jiřího Lehečku hned čeká obhajoba loňského čtvrtfinále. Ale pro Češky to bude možná ještě složitější, jestli budou chtít navázat na minulý rok. Loni vyhrály celkem 14 turnajů WTA, z toho sedm v singlu.

Titul z All England Clubu je v Česku mimořádně ceněný celou sportovní veřejností, ale překvapilo mě, kolik adeptů z první desítky českých sportovců tipovalo Vondroušovou na celkové vítězství. I hokejista David Pastrňák. Je zajímavé, že to tak bývalo i v minulosti, když v roce 1973 vyhrál Sportovce roku Jan Kodeš a v letech 2011 a 2014 Petra Kvitová. Pouze Janě Novotné překazili prvenství v roce 1998, kdy vládla v All England Clubu, vítězové z Nagana Dominik Hašek a Jaromír Jágr.

Píšu o tom proto, že u nás to už delší dobu vypadá, že se rodí jen geniální hráči, které osvítil duch svatý a vyhrávají turnaje jak na běžícím pásu. Na letošním výborně organizovaném Zlatém Kanáru v Přerově bylo vyhlášeno 11 kategorií, chyběla jen dvanáctá – trenér roku. Dlouholetý prezident svazu Ivo Kaderka, který vládne tenisu už 26 let, ale loni vyznamenal Daniela Vacka za práci pro daviscupového specialistu Tomáše Macháče. Také letos byli prezidentem oceněni jedni z nejlepších trenérů v historii našeho tenisu Petr Huťka a Josef Čihák. Ještě zaznělo jméno Tomáše Josefuse, který je za vzestupem Jakuba Menšíka, ale o Jirkovi Hřebcovi a Janu Hernychovi, kteří vedou Vondroušovou, nepadla ani zmínka.

Jsou také nejhůře placeni ze všech vyspělých tenisových zemí. Proč to tak je? Může za to částečně 40letá totalita, kdy byly problémy s výjezdy kvůli doložkám pro trenéry. Na to se ale nedá pochopitelně všechno svádět. Občas se však rodiče přeceňují a vedou děti sami, i když na to nemají. Někteří funkcionáři se také prezentují jako strůjci našich tenisových úspěchů.