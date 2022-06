Návrat Krejčíkové: srovnáno, pak přišla tma

Teď se znovu vrací. V prvním setu sebrala devatenáctileté Kosťukové podání v dlouhém pátém gamu a výhodu brejku udržela až do konce sady. V druhém setu tenistky hájily vlastní servis až do osmé hry, v níž česká tenistka mimo jiné i vinou své první dvojchyby v zápase pustila soupeřku do vedení 5:3, a 79. hráčka světa následně srovnala skóre. Po proměněném setbolu Kosťukové byl zápas kvůli špatné viditelnosti přerušen.